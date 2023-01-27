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БИПА дожала Старый Луцк в матче Суперлиги

Баскетбол
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Хозяевам пришлось попотеть

БИПА дожала Старый Луцк в матче Суперлиги

Фото: ФБУ

Новина українською

БИПА одержала зрелищную победу над Старым Луцком в последнем матче первого дня тура Суперлиги.

Первая четверть получилась ровной и к концу БИПА завладела преимуществом +7. Во второй четверти преимущество БИПЫ было уже 13 очков.

Дальше игра шла ровно. Кульминация матча пришлась на заключительную 10-минутку. Старый Луцк в середине четвертой четверти почти смог сравнять счет, но все же хозяева оказались настойчивыми и довели дело до победы.

Стоит отметить, что в этот момент игроки БИПЫ собрались, сразу вернули двузначное преимущество и довели матч до победы.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

БИПА - Старый Луцк 83:75 (27:20, 23:20, 13:11, 20:24)

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В статье: БИПА-Одесса Старый Луцк
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