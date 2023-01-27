Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
БИПА дожала Старый Луцк в матче Суперлиги
Хозяевам пришлось попотеть
Фото: ФБУ
БИПА одержала зрелищную победу над Старым Луцком в последнем матче первого дня тура Суперлиги.
Первая четверть получилась ровной и к концу БИПА завладела преимуществом +7. Во второй четверти преимущество БИПЫ было уже 13 очков.
Дальше игра шла ровно. Кульминация матча пришлась на заключительную 10-минутку. Старый Луцк в середине четвертой четверти почти смог сравнять счет, но все же хозяева оказались настойчивыми и довели дело до победы.
Стоит отметить, что в этот момент игроки БИПЫ собрались, сразу вернули двузначное преимущество и довели матч до победы.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
БИПА - Старый Луцк 83:75 (27:20, 23:20, 13:11, 20:24)
Популярное сейчас
- Данилов: Вопрос Путина в России почти закрыт, некоторым уже известно имя его преемника
- В аэропорту Внуково потерпел крушение российский президентский вертолет Ми-8
- Кулач объяснил причину своего ухода из Динамо
- ВИДЕО. Стефен Карри был удален с площадки из-за того, что бросил капу
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов