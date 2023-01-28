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НБА. Милуоки побеждает Индиану, Мемфис уступает Миннесоте

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Милуоки побеждает Индиану, Мемфис уступает Миннесоте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" - "Милуоки"

131:141 (30:45, 26:40, 43:29, 32:27)

"Миннесота" – "Мемфис"

111:100 (38:31, 24:22, 25:24, 24:23)

"Майами" - "Орландо"

110:105 (26:31, 24:28, 23:20, 37:26)

"Оклахома" – "Кливленд"

112:100 (27:25, 20:29, 31:24, 34:22)

"Голден Стейт" - "Торонто"

129:117 (34:36, 29:26, 35:32, 31:23)

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