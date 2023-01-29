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НБА. Филадельфия побеждает Денвер, Нью-Йорк уступает Бруклину
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 28 на 29 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" - "Денвер"
126:119 (29:38, 29:35, 38:26, 30:20)
"Бруклин" - "Нью-Йорк"
122:115 (28:22, 34:27, 26:32, 34:34)
"Орландо" - "Чикаго"
109:128 (19:25, 28:35, 34:35, 28:33)
"Детройт" - "Хьюстон"
114:117 (37:27, 20:32, 29:24, 28:34)
"Атланта" - "Клипперс"
113:120 (28:22, 25:36, 28:26, 32:36)
"Новый Орлеан" - "Вашингтон"
103:113 (30:32, 20:27, 24:29, 29:25)
"Миннесота" - "Сакраменто"
117:110 (29:21, 28:38, 33:22, 27:29)
"Сан-Антонио" - "Финикс"
118:128 OT (26:33, 22:22, 28:32, 34:23, 8:18)
"Бостон" - "Лейкерс"
125:121 OT (28:27, 20:27, 33:27, 24:24, 20:16)
"Юта" - "Даллас"
108:100 (34:23, 32:25, 18:28, 24:24)
"Портленд" - "Торонто"
105:123 (14:37, 30:26, 39:25, 22:35)
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