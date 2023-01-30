  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В НБА опубликовали рейтинг силы клубов
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В НБА опубликовали рейтинг силы клубов

Баскетбол
(1 голосов)

И возглавил его не действующий лидер

В НБА опубликовали рейтинг силы клубов

Новина українською

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов. Возглавила список "Филадельфия Сиксерс". В тройку лучших также вошли "Бостон Селтикс" и "Денвер Наггетс".

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. "Филадельфия Сиксерс" .

2. "Бостон Селтикс".

3. "Денвер Наггетс".

4. "Милуоки Бакс".

5. "Мемфис Гриззлиз".

6. "Бруклин Нетс".

7. "Кливленд Кавальерс".

8. "Майами Хит".

9. "Сакраменто Кингз".

10. "Голден Стэйт Уорриорз".

Отметим, что "Филадельфия" занимает второе место в Восточной конференции с 32 победами и 16 поражениями

По теме
yellow-arrow
Названы игроки недели в НБА
yellow-arrow
Один из лидеров Голден Стэйт восстановился и сыграет в следующем матче
yellow-arrow
ФБУ обратилась к ФИБА с призывом отстранить россиян и белорусов от соревнований
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Филадельфия Сиксерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде