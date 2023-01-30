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В НБА опубликовали рейтинг силы клубов
И возглавил его не действующий лидер
Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов. Возглавила список "Филадельфия Сиксерс". В тройку лучших также вошли "Бостон Селтикс" и "Денвер Наггетс".
Рейтинг силы клубов по версии НБА:
1. "Филадельфия Сиксерс" .
2. "Бостон Селтикс".
3. "Денвер Наггетс".
4. "Милуоки Бакс".
5. "Мемфис Гриззлиз".
6. "Бруклин Нетс".
7. "Кливленд Кавальерс".
8. "Майами Хит".
9. "Сакраменто Кингз".
10. "Голден Стэйт Уорриорз".
Отметим, что "Филадельфия" занимает второе место в Восточной конференции с 32 победами и 16 поражениями
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