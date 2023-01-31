НБА. Даллас уверенно обыграл Детройт, дабл-дабл Карри помог Голден Стэйт взять верх над Оклахомой

31 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА в рамках которого было сыграно 8 матчей.

"Филадельфия Сиксерс" — "Орландо Мэджик" – 109:119

"Бруклин Нетс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 121:104

"Миннесота Тимбервулвз" – "Сакраменто Кингз" – 111:118 ОТ

"Оклахома-Сити Тандер" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 120:128

"Сан-Антонио Спёрс" – "Вашингтон Уизардс" – 106:127

"Даллас Маверикс" – "Детройт Пистонс" – 111:105

"Финикс Санз" – "Торонто Рэпторс" – 114:106

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Атланта Хоукс" – 129:125

В матче "Даллас Маверикс" – "Детройт Пистонс" 23-летний словенский игрок хозяев Лука Дончич стал самым результативным игроком противостояния, набрав 53 очка, сделав восемь подборов и пять передач.

В паралельном матче "Оклахома Сити Тандер" принимала "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча прошла в Филадельфии на стадионе "Чизпик Энерджи-Арена" и закончилась победой гостей со счётом 128:120.

Лидером по результативности в этой игре стал знаменитого разыгрывающий гостей Стефен Карри, который набрал 38 очков, сделал восемь подборов и двенадцать передач, таким образом оформив дабл-дабл в матче.