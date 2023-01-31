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Назван главный тренер одной из команд Матча всех звезд
Ждем матча
Главный тренер "Бостон Селтикс" Джо Маззулла возглавит команду форварда "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Наставники, чьи команды к 5 февраля занимают лидирующие позиции в конференциях, назначаются главными тренерами Матча звёзд.
Ближайший преследователь "Селтикс" – "Милуоки Бакс", занимающий под руководством Майка Буденхольцера второе место с 33 победами и 17 поражениями. На третьем месте располагается "Филадельфия Сиксерс" Дока Риверса с 32 победами при 17 поражениях.
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