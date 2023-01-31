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Назван главный тренер одной из команд Матча всех звезд

Баскетбол
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Назван главный тренер одной из команд Матча всех звезд

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Главный тренер "Бостон Селтикс" Джо Маззулла возглавит команду форварда "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наставники, чьи команды к 5 февраля занимают лидирующие позиции в конференциях, назначаются главными тренерами Матча звёзд.

Ближайший преследователь "Селтикс" – "Милуоки Бакс", занимающий под руководством Майка Буденхольцера второе место с 33 победами и 17 поражениями. На третьем месте располагается "Филадельфия Сиксерс" Дока Риверса с 32 победами при 17 поражениях.

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В статье: Бостон Селтикс
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