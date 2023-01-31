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Владельцы Лейкерс: Хотим, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру в нашей команде
Карьера Леброна невероятна
Фото: Sportscasting
Владелица "Лос-Анджелес Лейкерс" Джини Басс призналась, что ожидает завершения карьеры звёздного форварда Леброна Джеймса в составе калифорнийской команды.
"Мы хотим, чтобы Леброн Джеймс закончил профессиональную карьеру в качестве игрока "Лейкерс" и стал полноценной частью истории клуба. Его карьера легендарна", – заявила Басс в подкасте Know Mercy со Стивеном Эй Смитом.
38-летний Джеймс в текущем сезоне принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи.
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