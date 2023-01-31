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Владельцы Лейкерс: Хотим, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру в нашей команде

Баскетбол
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Карьера Леброна невероятна

Владельцы Лейкерс: Хотим, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру в нашей команде

Фото: Sportscasting

Новина українською

Владелица "Лос-Анджелес Лейкерс" Джини Басс призналась, что ожидает завершения карьеры звёздного форварда Леброна Джеймса в составе калифорнийской команды.

"Мы хотим, чтобы Леброн Джеймс закончил профессиональную карьеру в качестве игрока "Лейкерс" и стал полноценной частью истории клуба. Его карьера легендарна", – заявила Басс в подкасте Know Mercy со Стивеном Эй Смитом.

38-летний Джеймс в текущем сезоне принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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