Владельцы Лейкерс: Хотим, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру в нашей команде

Владелица "Лос-Анджелес Лейкерс" Джини Басс призналась, что ожидает завершения карьеры звёздного форварда Леброна Джеймса в составе калифорнийской команды.

"Мы хотим, чтобы Леброн Джеймс закончил профессиональную карьеру в качестве игрока "Лейкерс" и стал полноценной частью истории клуба. Его карьера легендарна", – заявила Басс в подкасте Know Mercy со Стивеном Эй Смитом.

38-летний Джеймс в текущем сезоне принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи.