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Артем Пустовой помог Мурсии одержать победу в матче группового этапа Лиги чемпионов

Баскетбол
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Игрок сделал весомый вклад в победу

Артем Пустовой помог Мурсии одержать победу в матче группового этапа Лиги чемпионов

Фото: ФБУ

Новина українською

Центровый сборной Украины Артем Пустовой внес весомый вклад в победу Мурсии в матче второго группового раунда Лиги чемпионов.

Команда нашего центрового в домашнем матче со счетом 90:72 победила Бильбао.

За 17 минут матча он набрал 23 очка, сделал 4 подбора, 3 блок-шота, 2 передачи и 1 перехват.

Стоит отметить, что для Мурсии это вторая победа в двух матчах второго группового раунда Лиги чемпионов.

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В статье: Артем Пустовой
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