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Артем Пустовой помог Мурсии одержать победу в матче группового этапа Лиги чемпионов
Игрок сделал весомый вклад в победу
Фото: ФБУ
Центровый сборной Украины Артем Пустовой внес весомый вклад в победу Мурсии в матче второго группового раунда Лиги чемпионов.
Команда нашего центрового в домашнем матче со счетом 90:72 победила Бильбао.
За 17 минут матча он набрал 23 очка, сделал 4 подбора, 3 блок-шота, 2 передачи и 1 перехват.
Стоит отметить, что для Мурсии это вторая победа в двух матчах второго группового раунда Лиги чемпионов.
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