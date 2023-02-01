  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс вышел на четвертое место по количеству передач в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс вышел на четвертое место по количеству передач в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист оформил 11 передач

Леброн Джеймс вышел на четвертое место по количеству передач в НБА

Фото: MARCA

Новина українською

В Нью-Йорке (США) на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" состоялась очередная встреча НБА в этом сезоне, в которой "Нью-Йорк Никс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 129:123.

Лидер "озёрников" Леброн Джеймс оформил 11 передач и вышел на четвёртое место в истории лиги по этому показателю за карьеру.

38-летний форвард увеличил показатель за карьеру до 10 338 передач, обойдя Марка Джексона (10 334) и Стива Нэша (10 335).

Стоит отметить, что Джеймсу также осталось набрать всего 89 очков, чтобы обогнать Карима Абдул-Джаббара (38 387) по количеству очков за карьеру и, таким образом, стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

По теме
yellow-arrow
Артем Пустовой помог Мурсии одержать победу в матче группового этапа Лиги чемпионов
yellow-arrow
Леброн Джеймс стал первым баскетболистом в истории, оформивший трипл-дабл в 20 сезонах НБА
yellow-arrow
НБА. Лейкерс в овертайме обыграл Никс, трипл-дабл Йокича помог Денверу справиться с Пеликанс
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде