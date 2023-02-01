Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс вышел на четвертое место по количеству передач в НБА
Баскетболист оформил 11 передач
Фото: MARCA
В Нью-Йорке (США) на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" состоялась очередная встреча НБА в этом сезоне, в которой "Нью-Йорк Никс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 129:123.
Лидер "озёрников" Леброн Джеймс оформил 11 передач и вышел на четвёртое место в истории лиги по этому показателю за карьеру.
38-летний форвард увеличил показатель за карьеру до 10 338 передач, обойдя Марка Джексона (10 334) и Стива Нэша (10 335).
Стоит отметить, что Джеймсу также осталось набрать всего 89 очков, чтобы обогнать Карима Абдул-Джаббара (38 387) по количеству очков за карьеру и, таким образом, стать лучшим бомбардиром в истории НБА.
Популярное сейчас
- WSJ: Американский производитель предлагает Украине два ударных дрона за один доллар, но есть условия
- Защитник молодежной сборной Украины перебрался в европейский клуб
- Официально: Энцо Фернандес перешел из Бенфики в Челси за рекордную для АПЛ сумму
- В НБА опубликовали рейтинг силы клубов
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО