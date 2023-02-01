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Леброн Джеймс высказался о завершении карьеры
Баскетболист пока не планирует уходить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал, что не собирается покидать Национальную баскетбольную лигу в ближайшие несколько лет.
"Я побью рекорд лиги по очкам, сделаю это. Это лишь вопрос времени. Я никуда не уйду. Собираюсь играть в этой лиге ещё как минимум несколько лет", — сказал Леброн на пресс-конференции после матча с "Нью-Йорк Никс".
Напомним, после очередного матча регулярного чемпионата НБА Джеймс стал ближе к рекорду легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру.
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