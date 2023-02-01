Леброн Джеймс высказался о завершении карьеры

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал, что не собирается покидать Национальную баскетбольную лигу в ближайшие несколько лет.

"Я побью рекорд лиги по очкам, сделаю это. Это лишь вопрос времени. Я никуда не уйду. Собираюсь играть в этой лиге ещё как минимум несколько лет", — сказал Леброн на пресс-конференции после матча с "Нью-Йорк Никс".

Напомним, после очередного матча регулярного чемпионата НБА Джеймс стал ближе к рекорду легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру.