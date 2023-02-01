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7DAYS EuroCup. Прометей на последних минутах матча вырвал победу в Ховентута
Украинский клуб растерял преимущество по ходу матча
Фото: prometeybc
1 февраля "Прометей" провел матч с испанским "Ховентутом" в 13-м туре 7DAYS EuroCup.
Со старта матча "Прометей" постоянно вел в счете, на 5-й минуте преимущество лучшего клуба Украины достигло двузначной отметки - 16:6. Через четыре последующие минуты гости сократили свое отставание и на первый перерыв команды ушли с преимуществом "Прометея" - 26:20.
Далее наша команда продолжала действовать вдохновенно, превосходя соперника в командной игре, агрессии и "Прометей" ушел на последний отдых с гандикапом "+15" (72:57).
"Ховентут" на предпоследней минуте поединка сократил свое отставание до минимума (85:86), однако украинский клуб сумел довести игру до победы.
Через неделю, 8 февраля, в статусе лидера группы украинцы примут словенскую "Цедевиту Олимпию".
Первое февраля. Групповой турнир 7DAYS EuroCup.
БК "Прометей" - БК "Ховентут Бадалона" (Испания) - 95:90 (26:20, 23:18, 23:19, 23:33)
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