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7DAYS EuroCup. Прометей на последних минутах матча вырвал победу в Ховентута

Баскетбол
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Украинский клуб растерял преимущество по ходу матча

7DAYS EuroCup. Прометей на последних минутах матча вырвал победу в Ховентута

Фото: prometeybc

Новина українською

1 февраля "Прометей" провел матч с испанским "Ховентутом" в 13-м туре 7DAYS EuroCup.

Со старта матча "Прометей" постоянно вел в счете, на 5-й минуте преимущество лучшего клуба Украины достигло двузначной отметки - 16:6. Через четыре последующие минуты гости сократили свое отставание и на первый перерыв команды ушли с преимуществом "Прометея" - 26:20.

Далее наша команда продолжала действовать вдохновенно, превосходя соперника в командной игре, агрессии и "Прометей" ушел на последний отдых с гандикапом "+15" (72:57).

"Ховентут" на предпоследней минуте поединка сократил свое отставание до минимума (85:86), однако украинский клуб сумел довести игру до победы.

Через неделю, 8 февраля, в статусе лидера группы украинцы примут словенскую "Цедевиту Олимпию".

Первое февраля. Групповой турнир 7DAYS EuroCup.

БК "Прометей" - БК "Ховентут Бадалона" (Испания) - 95:90 (26:20, 23:18, 23:19, 23:33)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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