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Будивельник обыграл Карху-Баскет и сохранил шансы на выход в плей-офф Кубка Европы ФИБА
Все решится в матче с Левице
nstagram.com/bc_budivelnyk
Будивельник одержал победу над Карху в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА.
Киевский клуб выиграл первую половину и далее лидировал в течение всей первой половины.
Вторая половина была не столь результативной, но команда Валерия Плеханова не сбавляла темпы, и в итоге выиграла матч.
Будивельник одержал третью победу во втором раунде еврокубка со счетом 65:62 и продолжает борьбу за выход в плейоф Кубка Европы ФИБА. Киевлянам 8 февраля нужно победить Левице с любым счетом.
Кубок Европы ФИБА. Второй групповой раунд
Карху-Баскет (Финляндия) — Будивельник (Украина) 62:65 (18:21, 13:16, 11:14, 17:14)
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