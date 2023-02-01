Будивельник обыграл Карху-Баскет и сохранил шансы на выход в плей-офф Кубка Европы ФИБА

Будивельник одержал победу над Карху в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Киевский клуб выиграл первую половину и далее лидировал в течение всей первой половины.

Вторая половина была не столь результативной, но команда Валерия Плеханова не сбавляла темпы, и в итоге выиграла матч.

Будивельник одержал третью победу во втором раунде еврокубка со счетом 65:62 и продолжает борьбу за выход в плейоф Кубка Европы ФИБА. Киевлянам 8 февраля нужно победить Левице с любым счетом.

Кубок Европы ФИБА. Второй групповой раунд

Карху-Баскет (Финляндия) — Будивельник (Украина) 62:65 (18:21, 13:16, 11:14, 17:14)