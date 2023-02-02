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НБА. Миннесота в овертайме обыграла Голден Стэйт, дабл-дабл Эмбиида помог Филадельфии обыграть Орландо
Результаты матчей НБА
2 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в котором было сыграно 8 матчей.
"Мемфис Гриззлиз" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 112:122
"Филадельфия Сиксерс" – "Орландо Мэджик" – 105:94
"Бостон Селтикс" – "Бруклин Нетс" – 139:96
"Хьюстон Рокетс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 112:106
"Миннесота Тимбервулвз" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 119:114 ОТ
"Сан-Антонио Спёрс" – "Сакраменто Кингз" – 109:119
"Юта Джаз" – "Торонто Рэпторс" – 131:128
"Финикс Санз" – "Атланта Хоукс" – 100:132
В Миннеаполисе на стадионе "Таргет-центр" "Миннесота Тимбервулвз" принимала "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:114 в овертайме.
Самым результативным игроком у "Миннесоты" стал американский разыгрывающий Д'Анджело Расселл, набравший 29 очков, сделавший два подбора и два передачи.
В паралельном матче "Филадельфия Сиксерс" играла с "Орландо Мэджик". Встреча прошла в Филадельфии на стадионе "Веллс Фарго-центр" и закончилась победой хозяев со счётом 105:94.
В составе победителей лучшей результативностью отличился Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов. Джеймс Харден также оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 передач.
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