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Эмбиид: Я привык к неуважению, поэтому я не удивлюсь, если не попаду на Матч всех звёзд
Баскетболист высказался по поводу участия в матче
Звездный игрок "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид высказался по поводу предстоящего Матча звёзд НБА.
"Я не знаю, попаду ли на Матч звезд. Никогда не знаешь. Как я уже сказал на днях, я привык к неуважению, поэтому я не удивлюсь, если не попаду. Так что посмотрим. Если я не попаду, что ж, переживу. А если попаду, то это будет здорово. Всегда круто играть в таких матчах, неважно в стартовом составе или нет", — приводит слова Эмбиида Clutch Points.
Напомним, ранее стало известно, что Эмбиид не был включён в стартовую пятёрку одной из команд Матча звёзд.
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