  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Эмбиид: Я привык к неуважению, поэтому я не удивлюсь, если не попаду на Матч всех звёзд
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмбиид: Я привык к неуважению, поэтому я не удивлюсь, если не попаду на Матч всех звёзд

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист высказался по поводу участия в матче

Эмбиид: Я привык к неуважению, поэтому я не удивлюсь, если не попаду на Матч всех звёзд

Новина українською

Звездный игрок "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид высказался по поводу предстоящего Матча звёзд НБА.

"Я не знаю, попаду ли на Матч звезд. Никогда не знаешь. Как я уже сказал на днях, я привык к неуважению, поэтому я не удивлюсь, если не попаду. Так что посмотрим. Если я не попаду, что ж, переживу. А если попаду, то это будет здорово. Всегда круто играть в таких матчах, неважно в стартовом составе или нет", — приводит слова Эмбиида Clutch Points.

Напомним, ранее стало известно, что Эмбиид не был включён в стартовую пятёрку одной из команд Матча звёзд.

По теме
yellow-arrow
НБА. Миннесота в овертайме обыграла Голден Стэйт, дабл-дабл Эмбиида помог Филадельфии обыграть Орландо
yellow-arrow
Будивельник обыграл Карху-Баскет и сохранил шансы на выход в плей-офф Кубка Европы ФИБА
yellow-arrow
7DAYS EuroCup. Прометей на последних минутах матча вырвал победу в Ховентута
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джоэл Эмбиид Джоэль Эмбиид
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде