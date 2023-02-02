Эмбиид: Я привык к неуважению, поэтому я не удивлюсь, если не попаду на Матч всех звёзд

Звездный игрок "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид высказался по поводу предстоящего Матча звёзд НБА.

"Я не знаю, попаду ли на Матч звезд. Никогда не знаешь. Как я уже сказал на днях, я привык к неуважению, поэтому я не удивлюсь, если не попаду. Так что посмотрим. Если я не попаду, что ж, переживу. А если попаду, то это будет здорово. Всегда круто играть в таких матчах, неважно в стартовом составе или нет", — приводит слова Эмбиида Clutch Points.

Напомним, ранее стало известно, что Эмбиид не был включён в стартовую пятёрку одной из команд Матча звёзд.