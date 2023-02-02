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Майкл Джордан заработал за 2022 год около $ 256 млн

Баскетбол
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Сумма заработка больше, чем за всю его карьеру в НБА

Майкл Джордан заработал за 2022 год около $ 256 млн

Новина українською

Легендарный баскетболист Майкл Джордан заработал за 2022 год около $ 256 млн благодаря лицензионной сделке с Nike. Это в два с половиной раза больше, чем весь его заработок за спортивную карьеру.

В 2021 году доход Jordan Brand достиг $ 4,8 млрд. Легенда НБА и владелец клуба "Шарлотт Хорнетс" за свою карьеру в НБА заработал около $ 100 млн. При этом за последние пять лет выручка Jordan Brand составила $ 19,4 млрд.

Сейчас состояние 59-летнего экс-баскетболиста оценивается в $ 1,7 млрд.

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В статье: Майкл Джордан
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