Легендарный баскетболист Майкл Джордан заработал за 2022 год около $ 256 млн благодаря лицензионной сделке с Nike. Это в два с половиной раза больше, чем весь его заработок за спортивную карьеру.

В 2021 году доход Jordan Brand достиг $ 4,8 млрд. Легенда НБА и владелец клуба "Шарлотт Хорнетс" за свою карьеру в НБА заработал около $ 100 млн. При этом за последние пять лет выручка Jordan Brand составила $ 19,4 млрд.

Сейчас состояние 59-летнего экс-баскетболиста оценивается в $ 1,7 млрд.