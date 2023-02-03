НБА. Трипл-дабл Йокича помог Денверу обыграть Голден Стэйт, Энтони Дэвис принес победу Лейкерс

3 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно семь матчей.

"Индиана Пэйсерс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 111:112.

"Кливленд Кавальерс" – "Мемфис Гриззлиз" – 128:113.

"Нью-Йорк Никс" – "Майами Хит" – 106:104.

"Чикаго Буллз" – "Шарлотт Хорнетс" – 114:98.

"Даллас Маверикс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 111:106.

"Денвер Наггетс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 134:117.

"Милуоки Бакс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 106:105.

В последнем матче самым результативным игроком у "Милуоки" стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 54 очка, 18 подборов и две передачи. Также стоит отметить американца Криса Миддлтона, который набрал 16 очков, заработал семь подборов и отдал две передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Норман Пауэлл. На его счету 26 очков, два подбора и ни одной передачи.

В паралельном матче "Денвер Наггетс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 134:117.

Самым ярким игроком матча стал сербский центровой Никола Йокич, сделавший трипл-дабл: 22 очка, 14 подборов и 16 результативных передач.

В составе "Уорриорз" отличился Стефен Карри, заработавший за матч 28 очков, сделавший пять подборов и пять передач.