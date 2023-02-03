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НБА. Названы резервисты Матча всех звёзд
Всего было дозаявлено 14 игроков
фото - Getty Images
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации объявила имена резервистов на Матч всех звёзд, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.
От Западной конференции сыграют: Пол Джордж ("Лос-Анджелес Клипперс"), Шэй Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер"), Джарен Джексон ("Мемфис Гриззлиз"), Дэмьен Лиллард ("Портленд Трэйл Блэйзерс"), Лаури Маркканен ("Юта Джаз"), Джа Морант ("Мемфис"), Домантас Сабонис ("Сакраменто Кингз").
От Восточной конференции НБА в спортивном мероприятии примут участие: Бэм Адебайо ("Майами Хит"), Джейлен Браун ("Бостон Селтикс"), Демар Дерозан ("Чикаго Буллз"), Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Сиксерс"), Тайриз Халибертон ("Индиана Пэйсерс"), Джру Холидэй ("Милуоки Бакс"), Джулиус Рэндл ("Нью-Йорк Никс").
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