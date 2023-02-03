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Леброн Джеймс: Мы чрезвычайно уверены в себе, когда знаем, что у нас есть Дэвис на задней линии

Баскетбол
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Леброн поддержал напарника по команде

Леброн Джеймс: Мы чрезвычайно уверены в себе, когда знаем, что у нас есть Дэвис на задней линии

Фото: Sportscasting

Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о товарище по команде Энтони Дэвисе.

"Каждый вечер он становится лучшим обороняющимся игроком. Мы чрезвычайно уверены в себе, когда знаем, что у нас есть Дэвис на задней линии", — приводит слова Леброна LakersZone.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 26,9 очка, совершал 12 подборов и отдавал 2,6 передачи.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Энтони Дэвис
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