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Леброн Джеймс: Мы чрезвычайно уверены в себе, когда знаем, что у нас есть Дэвис на задней линии
Леброн поддержал напарника по команде
Фото: Sportscasting
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о товарище по команде Энтони Дэвисе.
"Каждый вечер он становится лучшим обороняющимся игроком. Мы чрезвычайно уверены в себе, когда знаем, что у нас есть Дэвис на задней линии", — приводит слова Леброна LakersZone.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 26,9 очка, совершал 12 подборов и отдавал 2,6 передачи.
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