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Кевин Лав покинул ротацию Кливленда

Баскетбол
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Баскетболист не будет получать игрового времени

Кевин Лав покинул ротацию Кливленда

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Тяжёлый форвард "Кливленд Кавальерс" Кевин Лав на данном отрезке регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации не будет получать игровые минуты. Об этом пишет обозреватель Cleveland.com Крис Федор.

Отмечается, что тяжёлый форвард Дин Уэйд и лёгкий форвард Джеди Осман поделят игровое время 34-летнего Лава, который появлялся последний раз на площадке 25 января.

В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, 6,8 подбора и 1,9 передачи.

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В статье: Кливленд Кавальерс Кевин Лав
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