  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА опубликовала рейтинг силы клубов
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА опубликовала рейтинг силы клубов

Баскетбол
(1 голосов)

Лейкерс не вошли в топ-10

НБА опубликовала рейтинг силы клубов

Новина українською

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавил "Бостон Селтикс".

В тройку лучших также вошли "Денвер Наггетс" и "Милуоки Бакс".

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. "Бостон Селтикс".

2. "Денвер Наггетс".

3. "Милуоки Бакс".

4. "Филадельфия Сиксерс".

5. "Кливленд Кавальерс".

6. "Бруклин Нетс".

7. "Мемфис Гриззлиз".

8. "Майами Хит".

9. "Сакраменто Кингз".

10. "Лос-Анджелес Клипперс".

Отметим, что "Бостон" занимает первое место в Восточной конференции с 37 победами и 16 поражениями. "Денвер" – лидер Запада с 37 победами при 17 поражениях.

По теме
yellow-arrow
Назван игрок недели в Суперлиге
yellow-arrow
Сборная Литвы по баскетболу выступила против допуска россиян к Олимпийским играм-2024
yellow-arrow
Кевин Лав покинул ротацию Кливленда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде