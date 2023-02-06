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НБА опубликовала рейтинг силы клубов
Лейкерс не вошли в топ-10
Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавил "Бостон Селтикс".
В тройку лучших также вошли "Денвер Наггетс" и "Милуоки Бакс".
Рейтинг силы клубов по версии НБА:
1. "Бостон Селтикс".
2. "Денвер Наггетс".
3. "Милуоки Бакс".
4. "Филадельфия Сиксерс".
5. "Кливленд Кавальерс".
6. "Бруклин Нетс".
7. "Мемфис Гриззлиз".
8. "Майами Хит".
9. "Сакраменто Кингз".
10. "Лос-Анджелес Клипперс".
Отметим, что "Бостон" занимает первое место в Восточной конференции с 37 победами и 16 поражениями. "Денвер" – лидер Запада с 37 победами при 17 поражениях.
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