Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван игрок недели в Суперлиге
Им стал игрок Прикарпаття-Говерлы
Фото: ФБУ
Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги в январе. На награду претендовали девять баскетболистов – представитель каждой из команд чемпионата, а определялся MVP традиционно голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований – ФБУ.
Результаты голосования на странице ФБУ в Telegram:
Сергей Старцев (34%, 472 голоса) - 5 баллов
Антон Буц (28%, 399 голосов) - 3 балла
Александр Рябчук (13%, 188 голосов) - 1 балл
Евгений Коровяков (6%, 85 голосов)
Михаил Горобченко (6%, 77 голосов)
Владимир Конев (5%, 74 голоса)
Станислав Тимофеенко (4%, 57 голосов)
Би Джей Максвелл (2%, 33 голоса)
Игорь Дубоненко (2%, 26 голосов)
Опрос среди капитанов клубов Суперлиги:
Владимир Конев (Будивельник) проголосовал за Александра Рябчука
Александр Рябчук (БИПА) - Владимир Конев
Станислав Тимофеенко (Днепр) - Михаил Горобченко
Роман Новиков (Киев-Баскет) - Михаил Горобченко
Эдуард Федчук (Политехника-Галичина) - Станислав Тимофеенко
Сергей Старцев (Прикарпатье-Говерла) - Михаил Горобченко
Владимир Коцько (Старый Луцк) - Александр Рябчук
Роман Морозов (Запорожье) - Михаил Горобченко
Никита Руслов (Черкасские Обезьяны) - Владимир Конев
Результаты голосования капитанов:
Михаил Горобченко (4 голоса) - 5 баллов
Александр Рябчук (2 голоса) - 3 балла
Владимир Конев (2 голоса) - 3 балла
Станислав Тимофеенко (1 голос) - 1 балл
Выбор Федерации баскетбола Украины:
Михаил Горобченко - 5 баллов
Александр Рябчук - 3 балла
Владимир Конев - 1 балл
Популярное сейчас
- Экс-игрок Днепра и Зари сотрудничает с оккупантами на Херсонщине
- Дело АПЛ против Манчестер Сити: более 100 нарушений и возможное исключение из лиги
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ – о Бахмуте: Делаем все, чтобы уничтожать лучшие подразделения врага
- Леброн Джеймс: Мы чрезвычайно уверены в себе, когда знаем, что у нас есть Дэвис на задней линии
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО