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Назван игрок недели в Суперлиге

Баскетбол
(1 голосов)

Им стал игрок Прикарпаття-Говерлы

Назван игрок недели в Суперлиге

Фото: ФБУ

Новина українською

Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги в январе. На награду претендовали девять баскетболистов – представитель каждой из команд чемпионата, а определялся MVP традиционно голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований – ФБУ.

Результаты голосования на странице ФБУ в Telegram:

Сергей Старцев (34%, 472 голоса) - 5 баллов

Антон Буц (28%, 399 голосов) - 3 балла

Александр Рябчук (13%, 188 голосов) - 1 балл

Евгений Коровяков (6%, 85 голосов)

Михаил Горобченко (6%, 77 голосов)

Владимир Конев (5%, 74 голоса)

Станислав Тимофеенко (4%, 57 голосов)

Би Джей Максвелл (2%, 33 голоса)

Игорь Дубоненко (2%, 26 голосов)

Опрос среди капитанов клубов Суперлиги:

Владимир Конев (Будивельник) проголосовал за Александра Рябчука

Александр Рябчук (БИПА) - Владимир Конев

Станислав Тимофеенко (Днепр) - Михаил Горобченко

Роман Новиков (Киев-Баскет) - Михаил Горобченко

Эдуард Федчук (Политехника-Галичина) - Станислав Тимофеенко

Сергей Старцев (Прикарпатье-Говерла) - Михаил Горобченко

Владимир Коцько (Старый Луцк) - Александр Рябчук

Роман Морозов (Запорожье) - Михаил Горобченко

Никита Руслов (Черкасские Обезьяны) - Владимир Конев

Результаты голосования капитанов:

Михаил Горобченко (4 голоса) - 5 баллов

Александр Рябчук (2 голоса) - 3 балла

Владимир Конев (2 голоса) - 3 балла

Станислав Тимофеенко (1 голос) - 1 балл

Выбор Федерации баскетбола Украины:

Михаил Горобченко - 5 баллов

Александр Рябчук - 3 балла

Владимир Конев - 1 балл

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Источник:
ФБУ

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