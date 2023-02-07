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Названы игроки недели в НБА
Ими стали разыгрывающий Портленда и форвард Милуоки
Разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард и тяжёлый форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
Лиллард в течение прошлой недели отыграл четыре матча, где набирал в среднем 38,3 очка, 6,8 передачи и 4,5 подбора. "Трэйл Блэйзерс" за этот период одержали три победы и потерпели одно поражение.
Адетокунбо, в свою очередь, отметился 41 очком, 17,3 подбора и 5,7 передачи в среднем. "Бакс" одержали победы во всех трёх встречах.
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