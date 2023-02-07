В ФИБА прокомментировали землетрясение в Турции

6 февраля, произошла серия крупных землетрясений в Турции. Максимальная магнитуда — 7,8.

В связи с этим Международная федерация баскетбола (ФИБА) сделала соответствующее заявление на своём официальном сайте. На всех матчах ФИБА будет соблюдаться минута молчания в память о пострадавших от стихийного бедствия.

Также в организации готовы рассмотреть вопрос по поводу переноса матчей с участием турецких клубов.

"Это также не повлияет на матчи квалификации женского Евробаскета-2023 с участием сборной Турции", – добавляет источник.