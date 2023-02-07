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В ФИБА прокомментировали землетрясение в Турции

Баскетбол
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Он не повлияет на матчи квалификации женского Евробаскета-2023

В ФИБА прокомментировали землетрясение в Турции

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

6 февраля, произошла серия крупных землетрясений в Турции. Максимальная магнитуда — 7,8.

В связи с этим Международная федерация баскетбола (ФИБА) сделала соответствующее заявление на своём официальном сайте. На всех матчах ФИБА будет соблюдаться минута молчания в память о пострадавших от стихийного бедствия.

Также в организации готовы рассмотреть вопрос по поводу переноса матчей с участием турецких клубов.

"Это также не повлияет на матчи квалификации женского Евробаскета-2023 с участием сборной Турции", – добавляет источник.

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В статье: ФИБА
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