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В ФИБА прокомментировали землетрясение в Турции
Он не повлияет на матчи квалификации женского Евробаскета-2023
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
6 февраля, произошла серия крупных землетрясений в Турции. Максимальная магнитуда — 7,8.
В связи с этим Международная федерация баскетбола (ФИБА) сделала соответствующее заявление на своём официальном сайте. На всех матчах ФИБА будет соблюдаться минута молчания в память о пострадавших от стихийного бедствия.
Также в организации готовы рассмотреть вопрос по поводу переноса матчей с участием турецких клубов.
"Это также не повлияет на матчи квалификации женского Евробаскета-2023 с участием сборной Турции", – добавляет источник.
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