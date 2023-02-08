НБА. Леброн Джеймс не помог Лейкерс обыграть Оклахому, Денвер разгромил Миннесоту

8 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, всего было сыграно шесть матчей.

"Орландо Мэджик" – "Нью-Йорк Никс" – 98:102

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Атланта Хоукс" – 116:107

"Бруклин Нетс" – "Финикс Санз" – 112:116

"Мемфис Гриззлиз" – "Чикаго Буллз" – 104:89

"Денвер Наггетс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 146:112

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 130:133

В Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена" "Денвер Наггетс" принимал "Миннесоту Тимбервулвз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 140:112.

Лучшим игроком у "Денвера" стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 20 очков, 12 подборов и 16 передач. Также стоит отметить американца Майкла Портера, который набрал 30 очков, сделал пять подборов и отдал одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский центровой Лука Гарза. На его счету 19 очков, девять подборов и две передачи.

В ещё одном матче "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Оклахома-Сити Тандер". Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:130.

У "Лос-Анджелеса" отметился американский форвард Леброн Джеймс, набравший 38 очков, сделавший семь подборов и две передачи, таким образом побив рекорд американского центрового Карима Абдул-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах. Также стоит отметить американца Расселла Уэстбрука, который набрал 27 очков, сделал четыре подбора и восемь передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 30 очков, два подбора и семь передач.