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ВИДЕО. Леброн Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по количеству набранных очков в НБА

Баскетбол
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Баскетболист установил историческое достижение

ВИДЕО. Леброн Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по количеству набранных очков в НБА

Фото: Sportscasting

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Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на первое место по набранным очкам за карьеру.

38-летний американец в матче регулярного чемпионата НБА против "Оклахома-Сити" набрал 36 очков, и теперь на его счету 38 388 очков. Он побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, который за свою карьеру набрал 38 387 очков.

Последние очки в регулярном чемпионате НБА Абдул-Джаббар набрал 24 апреля 1989 года.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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