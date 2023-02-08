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ВИДЕО. Леброн Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по количеству набранных очков в НБА
Баскетболист установил историческое достижение
Фото: Sportscasting
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на первое место по набранным очкам за карьеру.
38-летний американец в матче регулярного чемпионата НБА против "Оклахома-Сити" набрал 36 очков, и теперь на его счету 38 388 очков. Он побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, который за свою карьеру набрал 38 387 очков.
Последние очки в регулярном чемпионате НБА Абдул-Джаббар набрал 24 апреля 1989 года.
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