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Леброн Джеймс: Я просто хочу сказать спасибо болельщикам Лейкерс
Баскетболист отреагировал на побитый рекорд
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал рекорд по набранным очкам в НБА, который он установил в матче с клубом "Оклахома-Сити Тандер" (130:133). Ранее он принадлежал легенде лиги Кариму Абдул-Джаббару. На его счету 38 387 очков. У Леброна теперь 38 390 очков.
"Я просто хочу сказать спасибо болельщикам "Лейкерс". Вы единственные в своём роде. Иметь возможность находиться в присутствии такой великой легенды, как Карим, очень многое для меня значит. Как же я рад!
Пожалуйста, поаплодируйте капитану стоя, я прошу вас. Моей прекрасной жене, моей дочери, моим двум мальчикам, моим друзьям… Всем тем, кто был со мной последние 20 лет, даже 20 с лишним лет — я просто хочу сказать, что я вам очень благодарен, потому что без вас я не был бы тем, кем стал", — приводит слова Джеймса ESPN US.
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