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Леброн Джеймс: Я просто хочу сказать спасибо болельщикам Лейкерс

Баскетбол
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Баскетболист отреагировал на побитый рекорд

Леброн Джеймс: Я просто хочу сказать спасибо болельщикам Лейкерс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал рекорд по набранным очкам в НБА, который он установил в матче с клубом "Оклахома-Сити Тандер" (130:133). Ранее он принадлежал легенде лиги Кариму Абдул-Джаббару. На его счету 38 387 очков. У Леброна теперь 38 390 очков.

"Я просто хочу сказать спасибо болельщикам "Лейкерс". Вы единственные в своём роде. Иметь возможность находиться в присутствии такой великой легенды, как Карим, очень многое для меня значит. Как же я рад!

Пожалуйста, поаплодируйте капитану стоя, я прошу вас. Моей прекрасной жене, моей дочери, моим двум мальчикам, моим друзьям… Всем тем, кто был со мной последние 20 лет, даже 20 с лишним лет — я просто хочу сказать, что я вам очень благодарен, потому что без вас я не был бы тем, кем стал", — приводит слова Джеймса ESPN US.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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