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Карим Абдул-Джаббар отреагировал на рекорд Леброна Джеймса

Баскетбол
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Именно таким должен быть лидер

Карим Абдул-Джаббар отреагировал на рекорд Леброна Джеймса

Фото: USA Today

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Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар высказался в адрес лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, который сегодня, 8 февраля, побил его рекорд по набранным очкам в лиге.

Леброн сделал это в матче с клубом "Оклахома-Сити Тандер". В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков. У Леброна их теперь 38 390.

"Карьера Леброна – это карьера того, кто планировал доминировать в этой игре. И это продолжалось почти 20 лет. Ему стоит отдать должное за то, как он играл, и за то, как он доминировал всё это время. У него есть та неопределимая сущность, которую называют лидерством", — приводит слова Абдул-Джаббара ESPN US.

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В статье: НБА Карим Абдул-Джаббар
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