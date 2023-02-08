Карим Абдул-Джаббар отреагировал на рекорд Леброна Джеймса

Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар высказался в адрес лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, который сегодня, 8 февраля, побил его рекорд по набранным очкам в лиге.

Леброн сделал это в матче с клубом "Оклахома-Сити Тандер". В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков. У Леброна их теперь 38 390.

"Карьера Леброна – это карьера того, кто планировал доминировать в этой игре. И это продолжалось почти 20 лет. Ему стоит отдать должное за то, как он играл, и за то, как он доминировал всё это время. У него есть та неопределимая сущность, которую называют лидерством", — приводит слова Абдул-Джаббара ESPN US.