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Майкл Джордан поздравил Леброна Джеймс с установленным рекордом в НБА
Этот рекорд - это результат труда, выносливости и отличного мастерства
Легендарный баскетболист Майкл Джордан поздравил звёздного форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса с установленным рекордом, ранее принадлежавший Кариму Абдул-Джаббару. Леброн стал лучшим бомбардиром лиги, его результативность в НБА составляет 38 390 очков.
"Хочу поздравить Леброна с этим невероятным достижением. Это свидетельство его усердного труда, выносливости и отличного мастерства", — приводит слова Майкла Джордана TMZ Sports.
Ранее рекорд НБА по числу очков за карьеру принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. В его активе 38 387 очков.
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