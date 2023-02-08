Майкл Джордан поздравил Леброна Джеймс с установленным рекордом в НБА

Легендарный баскетболист Майкл Джордан поздравил звёздного форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса с установленным рекордом, ранее принадлежавший Кариму Абдул-Джаббару. Леброн стал лучшим бомбардиром лиги, его результативность в НБА составляет 38 390 очков.

"Хочу поздравить Леброна с этим невероятным достижением. Это свидетельство его усердного труда, выносливости и отличного мастерства", — приводит слова Майкла Джордана TMZ Sports.

Ранее рекорд НБА по числу очков за карьеру принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. В его активе 38 387 очков.