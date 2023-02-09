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НБА. Трипл-дабл Дэмьена Лилларда принёс победу Портленду, Филадельфия уступила Бостону
Результаты матчей НБА
Фото: New York Post
9 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в котором было сыграно девять матчей.
"Вашингтон Уизардс" – "Шарлотт Хорнетс" – 118:104
"Кливленд Кавальерс" – "Детройт Пистонс" – 113:85
"Майами Хит" – "Индиана Пэйсерс" – 116:111
"Торонто Рэпторс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 112:98
"Бостон Селтикс" – "Филадельфия Сиксерс" – 106:99
"Хьюстон Рокетс" – "Сакраменто Кингз" – 128:130
"Юта Джаз" – "Миннесота Тимбервулвз" – 118:143
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Даллас Маверикс" – 104:110
"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 125:122
В Портленде (США) на стадионе "Мода-центр" "Портленд Трэйл Блэйзерс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:122.
Самым результативным игроком у "Портленда" стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, оформивший трипл-дабл: 33 очка, 10 подборов и 11 передач.
В ещё одном матче "Бостон Селтикс" принимал Филадельфию Сиксерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 106:99.
Самым результативным игроком у Бостона" стал американский разыгрывающий Малкольм Брогдон, набравший 19 очков, сделавший пять подборов и три передачи. Также стоит отметить девятого номера американца Деррика Уайта, который записал на свой счёт 19 очков, шесть подборов и три передачи.Лучшим у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 28 очков, семь подборов и одна передача.
Лучшим по результативности у гостей стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 38 очков, один подбор и семь передач.
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