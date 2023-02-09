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Бруклин Нетс обменяли Кевина Дюранта в Финикс Санз

Баскетбол
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Бруклин Нетс обменяли Кевина Дюранта в Финикс Санз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант перешёл в "Финикс Санз", пишет The Athletic.

По данным источника, в "Бруклин" отправится Микал Бриджес, Кэм Джонсон, а также четыре драфт-пика первого раунда.

Стоит отметить, что это вторая подряд крупная сделка с участием "Бруклин Нетс", который ранее обменял Кайри Ирвинга в "Даллас Маверикс".

В нынешнем сезоне Дюрант принял участие в 39 матчах и набирал в среднем за игру 29,7 очка, совершал 6,7 подбора, а также отдавал 5,3 результативной передачи.

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В статье: Кевин Дюрант Бруклин Нетс
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