  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Федерация баскетбола Чехии выступила против допуска России к соревнованиям ФИБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерация баскетбола Чехии выступила против допуска России к соревнованиям ФИБА

Баскетбол
(1 голосов)

Посмотрим, прислушается ли организация

Федерация баскетбола Чехии выступила против допуска России к соревнованиям ФИБА

фото - Getty Images

Новина українською

Чешская федерация баскетбола написала письмо президенту Международной баскетбольной федерации (ФИБА) Хамане Ньянгу, в котором призывает исключить российских спортсменов.

"Год назад мнение большинства представителей спортивной среды были однозначно негативным и решительным, но сейчас появляются различные примирительные заявления международных спортивных органов и Международного олимпийского комитета (МОК), в которых допускается участие российских спортсменов в международных соревнованиях на определённых условиях.

Руководство чешской федерации баскетбола отвергает коллективную вину, но продолжает придерживаться своей позиции и отвергает возможность возвращения российских спортсменов под нейтральным флагом. Национальные и международные спортивные власти, и особенно МОК, не должны отказываться от усилий по достижению мира. Нужно оказывать давление на Россию, в том числе и запретом спортсменам выступать на международных соревнованиях", — приводится на Idnes.cz текст письма, подписанного главой баскетбольной федерации Чехии Мирославом Янстой.

По теме
yellow-arrow
Бруклин Нетс обменяли Кевина Дюранта в Финикс Санз
yellow-arrow
НБА. Трипл-дабл Дэмьена Лилларда принёс победу Портленду, Филадельфия уступила Бостону
yellow-arrow
Майкл Джордан поздравил Леброна Джеймс с установленным рекордом в НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде