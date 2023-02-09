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Федерация баскетбола Чехии выступила против допуска России к соревнованиям ФИБА
Посмотрим, прислушается ли организация
фото - Getty Images
Чешская федерация баскетбола написала письмо президенту Международной баскетбольной федерации (ФИБА) Хамане Ньянгу, в котором призывает исключить российских спортсменов.
"Год назад мнение большинства представителей спортивной среды были однозначно негативным и решительным, но сейчас появляются различные примирительные заявления международных спортивных органов и Международного олимпийского комитета (МОК), в которых допускается участие российских спортсменов в международных соревнованиях на определённых условиях.
Руководство чешской федерации баскетбола отвергает коллективную вину, но продолжает придерживаться своей позиции и отвергает возможность возвращения российских спортсменов под нейтральным флагом. Национальные и международные спортивные власти, и особенно МОК, не должны отказываться от усилий по достижению мира. Нужно оказывать давление на Россию, в том числе и запретом спортсменам выступать на международных соревнованиях", — приводится на Idnes.cz текст письма, подписанного главой баскетбольной федерации Чехии Мирославом Янстой.
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