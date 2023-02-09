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Украина - Финляндия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
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Прямая трансляция матча квалификации на Евробаскет-2023

Украина - Финляндия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: ФБУ

Новина українською

9 февраля пройдет квалификационный матч между Украиной и Финляндией. Напомним, для выхода в финальную часть чемпионата Европы сборной Украины нужно обязательно одерживать две победы - выигрывать и в матче против Финляндии, и в матче против Литвы 12 февраля.

Евробаскет-2023. Квалификация

Начало матча в 19:00

Украина - Финляндия

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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