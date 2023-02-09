Леброн Джеймс: Могу играть ещё пару лет

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал, сколько еще будет играть на высоком уровне.

"Я знаю, что могу играть ещё пару лет. Судя по тому, как я себя чувствую, по тому, как моё тело реагирует на нагрузку в течение сезона, я в состоянии играть ещё пару лет. Всё дело в ментальной составляющей. Если настрой никуда не пропадёт, если я буду всё ещё мотивирован, тогда уверен, что буду готов побороться за чемпионство", — сказал Леброн в интервью после матча с "Оклахома-Сити Тандер".

Напомним, в матче с "Тандер" Джеймс побил рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару.