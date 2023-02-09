Лейкерс обменял Томаса Брайанта в Денвер

"Лос-Анджелес Лейкерс" обменяет 25-летнего центрового Томаса Брайанта в "Денвер Наггетс", пишет инсайдер Эдриан Войнаровски.

Взамен "Лейкерс" получат форварда Дэйвона Рида, а также три драфт-пика во втором раунде драфтов 2025-го, 2026-го и 2029-го годов.

В нынешнем сезоне Томас Брайант провёл 41 матч в составе "лос-Анджелес Лейкерс", в среднем набирая 12,1 очка и совершая 6,8 подбоора.