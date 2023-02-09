Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейкерс обменял Томаса Брайанта в Денвер
Баскетболист сменит клуб в ближайшее время
Фото: Slamdunk
"Лос-Анджелес Лейкерс" обменяет 25-летнего центрового Томаса Брайанта в "Денвер Наггетс", пишет инсайдер Эдриан Войнаровски.
Взамен "Лейкерс" получат форварда Дэйвона Рида, а также три драфт-пика во втором раунде драфтов 2025-го, 2026-го и 2029-го годов.
В нынешнем сезоне Томас Брайант провёл 41 матч в составе "лос-Анджелес Лейкерс", в среднем набирая 12,1 очка и совершая 6,8 подбоора.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Слишком мощный", - французская L'Equipe разместила ФОТО Малиновского на обложке
- "Болото, что с лицом?" В ОП заявили, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов для ВСУ – решен
- ISW: В одной из областей Украины россияне уже начали наступление
- Бруклин Нетс обменяли Кевина Дюранта в Финикс Санз
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн