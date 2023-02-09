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Святослав Михайлюк - игрок Шарлотт Хорнетс
Неожиданный переход
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк стал участником грандиозного обмена между командами НБА.
Сначала Святослав вошел в обмен между Портлендом, Филадельфией и Шарлотт – в Портленд перешел Матисс Тайбулл, в Филадельфию Джейлен Макдениэлс, а Михайлюк отправился в Шарлотт.
В этом сезоне украинец сыграл 13 матчей за Нью-Йорк, в которых набирал по 1,6 очка за три минуты на площадке.
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