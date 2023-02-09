Святослав Михайлюк - игрок Шарлотт Хорнетс

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк стал участником грандиозного обмена между командами НБА.

Сначала Святослав вошел в обмен между Портлендом, Филадельфией и Шарлотт – в Портленд перешел Матисс Тайбулл, в Филадельфию Джейлен Макдениэлс, а Михайлюк отправился в Шарлотт.

В этом сезоне украинец сыграл 13 матчей за Нью-Йорк, в которых набирал по 1,6 очка за три минуты на площадке.