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Святослав Михайлюк - игрок Шарлотт Хорнетс

Баскетбол
(1 голосов)

Неожиданный переход

Святослав Михайлюк - игрок Шарлотт Хорнетс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк стал участником грандиозного обмена между командами НБА.

Сначала Святослав вошел в обмен между Портлендом, Филадельфией и Шарлотт – в Портленд перешел Матисс Тайбулл, в Филадельфию Джейлен Макдениэлс, а Михайлюк отправился в Шарлотт.

В этом сезоне украинец сыграл 13 матчей за Нью-Йорк, в которых набирал по 1,6 очка за три минуты на площадке.

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В статье: Святослав Михайлюк
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