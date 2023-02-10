ФОТО. Леброн Джеймс и Ливерпуль выпустили коллекцию одежды

Суперзвезда клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и футбольный "Ливерпуль" выпустили совместную коллекцию одежды. Об этом пишет пресс-служба английской команды.

В коллекцию одежды входят футболки, шорты и другие вещи, выполненные в красно-чёрном цвете. На вещах изображены логотип "Ливерпуля" и фирменная корона Леброна Джеймса.

Также в коллекцию входят несколько пар кроссовок Nike в эксклюзивной расцветке.