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ФОТО. Леброн Джеймс и Ливерпуль выпустили коллекцию одежды

Баскетбол
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Она выполнена в красно-чёрном цвете

ФОТО. Леброн Джеймс и Ливерпуль выпустили коллекцию одежды

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Суперзвезда клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и футбольный "Ливерпуль" выпустили совместную коллекцию одежды. Об этом пишет пресс-служба английской команды.

В коллекцию одежды входят футболки, шорты и другие вещи, выполненные в красно-чёрном цвете. На вещах изображены логотип "Ливерпуля" и фирменная корона Леброна Джеймса.

Также в коллекцию входят несколько пар кроссовок Nike в эксклюзивной расцветке.

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В статье: Ливерпуль ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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