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ФОТО. Леброн Джеймс и Ливерпуль выпустили коллекцию одежды
Она выполнена в красно-чёрном цвете
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Суперзвезда клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и футбольный "Ливерпуль" выпустили совместную коллекцию одежды. Об этом пишет пресс-служба английской команды.
В коллекцию одежды входят футболки, шорты и другие вещи, выполненные в красно-чёрном цвете. На вещах изображены логотип "Ливерпуля" и фирменная корона Леброна Джеймса.
Также в коллекцию входят несколько пар кроссовок Nike в эксклюзивной расцветке.
⚽ ???? ???? pic.twitter.com/t3ZEza3FPm— Liverpool FC (@LFC) February 9, 2023
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