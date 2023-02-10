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Хирн: Есть вероятность, что Фьюри не сразится с Усиком

Баскетбол
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Хирн: Есть вероятность, что Фьюри не сразится с Усиком

Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал об организации боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

"В боксе ничего нельзя сказать наверняка. Думаю, есть вероятность, что Фьюри не сразится с Усиком. Я думаю, что Фьюри проведет бой с украинцем, но если нет, то за поединок с Энтони Джошуа он может заработать гораздо больше денег, возможно, мы устроим этот бой летом, я не имею никакого представления об этом.

То же касается и поединка Энтони с Деонтеем Уайлдером. На мой взгляд, это бои, которые должны состояться в 2023 году. Я предполагаю, что Джошуа будет выступать еще три года. Он хочет сразиться со всеми, но лучше устроить поединки раньше", – рассказал Хирн.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Фьюри может состояться 29 апреля.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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