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Старый Луцк снова обыграл Запорожье в матче Суперлиги
Результат матча Суперлиги
Фото: ФБУ
Старый Луцк обыграл Запорожье 73:63 в матче Суперлиги. Игра началась с опозданием, а в третьей четверти ее пришлось остановить почти на полтора часа.
Старый Луцк уже с самого начала матча повел 11:2, но вторая половина первой десятиминутки осталась за Запорожьем, четверть выиграв 21:17.
В дальнейшем на площадке шла равная борьба – последняя четверть началась при +1 для Старого Луцка, а там лучане на старте десятиминутки увеличили свое преимущество до максимальных для себя +9, к тому же в Запорожье Леднев и Морозов завершили игру досрочно из-за перебора фолов. Это позволило Старому Луцку уверенно довести матч до победы.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Запорожье — Старый Луцк 63:73 (21:17, 9:15, 21:20, 12:21)
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