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Старый Луцк снова обыграл Запорожье в матче Суперлиги

Баскетбол
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Результат матча Суперлиги

Старый Луцк снова обыграл Запорожье в матче Суперлиги

Фото: ФБУ

Новина українською

Старый Луцк обыграл Запорожье 73:63 в матче Суперлиги. Игра началась с опозданием, а в третьей четверти ее пришлось остановить почти на полтора часа.

Старый Луцк уже с самого начала матча повел 11:2, но вторая половина первой десятиминутки осталась за Запорожьем, четверть выиграв 21:17.

В дальнейшем на площадке шла равная борьба – последняя четверть началась при +1 для Старого Луцка, а там лучане на старте десятиминутки увеличили свое преимущество до максимальных для себя +9, к тому же в Запорожье Леднев и Морозов завершили игру досрочно из-за перебора фолов. Это позволило Старому Луцку уверенно довести матч до победы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — Старый Луцк 63:73 (21:17, 9:15, 21:20, 12:21)

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В статье: Старый Луцк
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Источник:
ФБУ

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