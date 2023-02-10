Старый Луцк снова обыграл Запорожье в матче Суперлиги

Старый Луцк обыграл Запорожье 73:63 в матче Суперлиги. Игра началась с опозданием, а в третьей четверти ее пришлось остановить почти на полтора часа.

Старый Луцк уже с самого начала матча повел 11:2, но вторая половина первой десятиминутки осталась за Запорожьем, четверть выиграв 21:17.

В дальнейшем на площадке шла равная борьба – последняя четверть началась при +1 для Старого Луцка, а там лучане на старте десятиминутки увеличили свое преимущество до максимальных для себя +9, к тому же в Запорожье Леднев и Морозов завершили игру досрочно из-за перебора фолов. Это позволило Старому Луцку уверенно довести матч до победы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — Старый Луцк 63:73 (21:17, 9:15, 21:20, 12:21)