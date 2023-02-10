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ВИДЕО. Никола Йокич отдал блестящую передачу через всю площадку
И при этом ещё и результативную
Фото: Fox Trending
Звёздный центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Орландо Мэджик" (104:115) отдал блестящую передачу.
В конце второй четверти Йокич совершил подбор на своём щите, после чего моментально нашёл взглядом лёгкого форварда Брюса Брауна и отдал передачу через всю площадку.
В нынешнем сезоне 27-летний Йокич принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 24,8 очка, 11,3 подбора и 10,1 передачи при реализации бросков 63,2%, где 39,1% – трёхочковые.
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