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НБА. Сан-Антонио дожимает Детройт, Индиана уступает Финиксу
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10 на 11 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" - "Сан-Антонио"
138:131 OT (19:28, 34:26, 38:29, 22:30, 25-18)
"Индиана" - "Финикс"
104:117 (24:30, 23:30, 30:35, 27:22)
"Филадельфия" - "Нью-Йорк"
119:108 (28:36, 31:29, 33:28, 27:15)
"Бостон" - "Шарлотт"
127:116 (32:24, 39:29, 26:28, 30:35)
"Торонто" – "Юта"
116:122 (34:28, 27:30, 35:25, 20:39)
"Майами" – "Хьюстон"
97:95 (28:29, 30:27, 17:17, 22:22)
"Мемфис" – "Миннесота"
128:107 (31:32, 38:26, 34:28, 25:21)
"Новый Орлеан" – "Кливленд"
107:118 (28:38, 28:35, 26:28, 25:17)
"Портленд" - "Оклахома"
129:138 (35:33, 33:39, 37:31, 24:35)
"Сакраменто" – "Даллас"
114:122 (25:45, 31:29, 31:27, 27:21)
"Клипперс" - "Милуоки"
106:119 (27:22, 24:32, 25:27, 30:38)
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