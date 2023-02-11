  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Сан-Антонио дожимает Детройт, Индиана уступает Финиксу
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Сан-Антонио дожимает Детройт, Индиана уступает Финиксу

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Сан-Антонио дожимает Детройт, Индиана уступает Финиксу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" - "Сан-Антонио"

138:131 OT (19:28, 34:26, 38:29, 22:30, 25-18)

"Индиана" - "Финикс"

104:117 (24:30, 23:30, 30:35, 27:22)

"Филадельфия" - "Нью-Йорк"

119:108 (28:36, 31:29, 33:28, 27:15)

"Бостон" - "Шарлотт"

127:116 (32:24, 39:29, 26:28, 30:35)

"Торонто" – "Юта"

116:122 (34:28, 27:30, 35:25, 20:39)

"Майами" – "Хьюстон"

97:95 (28:29, 30:27, 17:17, 22:22)

"Мемфис" – "Миннесота"

128:107 (31:32, 38:26, 34:28, 25:21)

"Новый Орлеан" – "Кливленд"

107:118 (28:38, 28:35, 26:28, 25:17)

"Портленд" - "Оклахома"

129:138 (35:33, 33:39, 37:31, 24:35)

"Сакраменто" – "Даллас"

114:122 (25:45, 31:29, 31:27, 27:21)

"Клипперс" - "Милуоки"

106:119 (27:22, 24:32, 25:27, 30:38)

По теме
yellow-arrow
Майка Коби Брайанта была продана на аукционе за солидную сумму
yellow-arrow
Матч Днепр - Киев-Баскет перенесен из-за воздушной тревоги
yellow-arrow
Будивельник деклассировал Черкасских Мавп в матче Суперлиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде