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НБА. Филадельфия побеждает Бруклин, Орландо в овертайме уступают Майами

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Филадельфия побеждает Бруклин, Орландо в овертайме уступают Майами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Бруклин" - "Филадельфия"

98:101 (28:26, 32:26, 22:24, 16:25)

"Шарлотт" - "Денвер"

105:119 (34:27, 26:30, 23:37, 22:25)

"Орландо" - "Майами"

103:107 OT (29:19, 25:27, 25:26, 18:25, 6:10)

"Вашингтон" - "Индиана"

127:113 (37:29, 43:28, 24:31, 23:25)

"Нью-Йорк" - "Юта"

126:120 (33:28, 29:28, 25:28, 39:36)

"Атланта" - "Сан-Антонио"

125:106 (32:31, 29:29, 32:17, 32:29)

"Кливленд" - "Чикаго"

97:89 (26:29, 14:20, 29:25, 28:15)

"Голден Стейт" - "Лейкерс"

103:109 (22:21, 31:30, 26:34, 24:24)

"Сакраменто" - "Даллас"

133:128 OT (34:32, 28:32, 24:24, 28:26, 19:14)

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