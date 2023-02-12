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НБА. Филадельфия побеждает Бруклин, Орландо в овертайме уступают Майами
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 11 на 12 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Бруклин" - "Филадельфия"
98:101 (28:26, 32:26, 22:24, 16:25)
"Шарлотт" - "Денвер"
105:119 (34:27, 26:30, 23:37, 22:25)
"Орландо" - "Майами"
103:107 OT (29:19, 25:27, 25:26, 18:25, 6:10)
"Вашингтон" - "Индиана"
127:113 (37:29, 43:28, 24:31, 23:25)
"Нью-Йорк" - "Юта"
126:120 (33:28, 29:28, 25:28, 39:36)
"Атланта" - "Сан-Антонио"
125:106 (32:31, 29:29, 32:17, 32:29)
"Кливленд" - "Чикаго"
97:89 (26:29, 14:20, 29:25, 28:15)
"Голден Стейт" - "Лейкерс"
103:109 (22:21, 31:30, 26:34, 24:24)
"Сакраменто" - "Даллас"
133:128 OT (34:32, 28:32, 24:24, 28:26, 19:14)
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