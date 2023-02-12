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Женская сборная Украины не смогла выйти на Евробаскет-2023

Баскетбол
(1 голосов)

Увы, не сложилось

Женская сборная Украины не смогла выйти на Евробаскет-2023

Фото: ФБУ

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины обыграла сборную Литвы в матче 6-го тура квалификации женского Евробаскета-2023, завершив отбор на второй строчке турнирной таблицы.

Однако, баскетболистки Срджана Радуловича не смогли квалифицироваться на Евробаскет-2023. В поединках с командами первой тройки группы украинки набрали 6 очков с разницей очков в матчах -15.

В конечном итоге несколько команд обошли украинок в последнем компоненте. Согласно рейтингу сборных, занявших вторые места, на Евробаскет-2023 вышли Венгрия, Словакия, Великобритания и Германия. Украина оказалась на шестой строчке.

Женский Евробаскет-2023 пройдет в Словении и Израиле. Турнир состоится с 15 по 25 июня.

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу Евробаскет
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