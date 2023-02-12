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Женская сборная Украины не смогла выйти на Евробаскет-2023
Увы, не сложилось
Фото: ФБУ
Женская сборная Украины
Однако, баскетболистки Срджана Радуловича не смогли квалифицироваться на Евробаскет-2023. В поединках с командами первой тройки группы украинки набрали 6 очков с разницей очков в матчах -15.
В конечном итоге несколько команд обошли украинок в последнем компоненте. Согласно рейтингу сборных, занявших вторые места, на Евробаскет-2023 вышли Венгрия, Словакия, Великобритания и Германия. Украина оказалась на шестой строчке.
Женский Евробаскет-2023 пройдет в Словении и Израиле. Турнир состоится с 15 по 25 июня.
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