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Трехкратный чемпион НБА подписал контракт с Кливлендом

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Трехкратный чемпион НБА подписал контракт с Кливлендом

фото - Getty Images

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Атакующий защитник Дэнни Грин, покинувший "Хьюстон Рокетс", подписал контракт с "Кливленд Кавальерс", пишет инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, Грин оказался в "Хьюстоне" в результате трёхсторонней сделки с "Лос-Анджелес Клипперс" и "Мемфис Гриззлиз".

В мае 2022 года Грин получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за "Филадельфию Сиксерс".

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В статье: НБА
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