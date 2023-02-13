Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трехкратный чемпион НБА подписал контракт с Кливлендом
Ждем результатов
фото - Getty Images
Атакующий защитник Дэнни Грин, покинувший "Хьюстон Рокетс", подписал контракт с "Кливленд Кавальерс", пишет инсайдер Эдриан Войнаровски.
Напомним, Грин оказался в "Хьюстоне" в результате трёхсторонней сделки с "Лос-Анджелес Клипперс" и "Мемфис Гриззлиз".
В мае 2022 года Грин получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за "Филадельфию Сиксерс".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Перевалили за полтысячи оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 12 февраля
- ВСУ в воскресенье отражали атаки россиян в четырех областях
- Шахтер хочет подписать форварда Лудогорца - СМИ
- Женская сборная Украины обыграла Литву, сохранив шансы выйти на Евробаскет-2023
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн