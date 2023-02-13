Трехкратный чемпион НБА подписал контракт с Кливлендом

Атакующий защитник Дэнни Грин, покинувший "Хьюстон Рокетс", подписал контракт с "Кливленд Кавальерс", пишет инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, Грин оказался в "Хьюстоне" в результате трёхсторонней сделки с "Лос-Анджелес Клипперс" и "Мемфис Гриззлиз".

В мае 2022 года Грин получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за "Филадельфию Сиксерс".