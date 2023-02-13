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Бостон Селтикс сохранил лидерство в обновленном рейтинге силы клубов НБА

Баскетбол
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На втором месте расположился Денвер

Бостон Селтикс сохранил лидерство в обновленном рейтинге силы клубов НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который продолжает возглавлять "Бостон Селтикс". В тройку лучших также входят "Денвер Наггетс" и "Милуоки Бакс".

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. "Бостон Селтикс".

2. "Денвер Наггетс".

3. "Милуоки Бакс".

4. "Филадельфия Сиксерс".

5. "Кливленд Кавальерс".

6. "Мемфис Гриззлиз".

7. "Майами Хит".

8. "Сакраменто Кингз".

9. "Даллас Маверикс".

10. "Бруклин Нетс".

Отметим, что "Бостон" занимает первое место в Восточной конференции с 41 победой и 16 поражениями. "Денвер" – лидер Запада с 39 победами при 18 поражениях.

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