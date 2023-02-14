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НБА. Портленд уверенно одолел Лейкерс, дабл-дабл Дончича помог Далласу обыграть Миннесоту
Результаты матчей НБА
14 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно 11 матчей.
"Индиана Пэйсерс" – "Юта Джаз" – 117:123
"Кливленд Кавальерс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 117:109
"Шарлотт Хорнетс" – "Атланта Хоукс" – 144:138
"Филадельфия Сиксерс" – "Хьюстон Рокетс" – 123:104
"Майами Хит" – "Денвер Наггетс" – 108:112
"Нью-Йорк Никс" – "Бруклин Нетс" – 124:106
"Чикаго Буллз" – "Орландо Мэджик" – 91:100
"Оклахома-Сити Тандер" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 100:103
"Даллас Маверикс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 121:124
"Голден Стэйт Уорриорз" – "Вашингтон Уизардс" – 135:126
"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 127:115
В одном из матчей "Портленд Трэйл Блэйзерс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:115.
Самым результативным игроком у "Портленда" стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, заработавший 40 очков, шесть подборов и пять передач. Лучшим по результативности у гостей стал американский защитник Малик Бисли. На его счету 22 очка, два подбора и одна передача.
В ещё одном матче "Даллас Маверикс" принимал "Миннесоту Тимбервулвз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:121.
Самым ярким игроком у "Далласа" стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший дабл-дабл: 33 очка, 12 подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Энтони Эдвардс.
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