Названы игроки недели в НБА

Разыгрывающий "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер и атакующий защитник "Бостон Селтикс" Деррик Уайт были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом пишет пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Гилджес-Александер в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 31,3 очка, 6,3 передачи и 1,7 подбора. "Тандер" за этот период одержали две победы и потерпели одно поражение.

Уайт, в свою очередь, отметился 24,5 очка, 7,5 передачи и 4,8 подбора в среднем. "Селтикс" одержали победы во всех четырёх встречах.