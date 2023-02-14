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Названы игроки недели в НБА
Ими стали баскетболисты Бостона и Оклахомы
Разыгрывающий "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер и атакующий защитник "Бостон Селтикс" Деррик Уайт были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом пишет пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.
Гилджес-Александер в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 31,3 очка, 6,3 передачи и 1,7 подбора. "Тандер" за этот период одержали две победы и потерпели одно поражение.
Уайт, в свою очередь, отметился 24,5 очка, 7,5 передачи и 4,8 подбора в среднем. "Селтикс" одержали победы во всех четырёх встречах.
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