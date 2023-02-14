  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Названы игроки недели в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы игроки недели в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Ими стали баскетболисты Бостона и Оклахомы

Названы игроки недели в НБА

Новина українською

Разыгрывающий "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер и атакующий защитник "Бостон Селтикс" Деррик Уайт были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом пишет пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Гилджес-Александер в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 31,3 очка, 6,3 передачи и 1,7 подбора. "Тандер" за этот период одержали две победы и потерпели одно поражение.

Уайт, в свою очередь, отметился 24,5 очка, 7,5 передачи и 4,8 подбора в среднем. "Селтикс" одержали победы во всех четырёх встречах.

По теме
yellow-arrow
Названы сроки восстановления Леброна Джеймса
yellow-arrow
НБА. Портленд уверенно одолел Лейкерс, дабл-дабл Дончича помог Далласу обыграть Миннесоту
yellow-arrow
Бостон Селтикс сохранил лидерство в обновленном рейтинге силы клубов НБА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде