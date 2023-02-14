Названы все участники конкурса трёхочковых бросков Матча звёзд НБА

Лёгкий форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум и атакующий защитник "Сакраменто Кингз" Кевин Хаертер примут участие в конкурсе трёхочковых бросков в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В конкурсе примет участие атакующий защитник "Майами Хит" Тайлер Хирроу так же, как и разыгрывающий "Индианы Пэйсерс" Тайриз Халибертон, разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард, тяжёлый форвард "Юты Джаз" Лаури Маркканен, атакующий защитник "Портленда" Анферни Саймонс и атакующий защитник "Индианы" Бадди Хилд.

Конкурс трёхочковых бросков пройдёт 18 февраля в Солт-Лейк-Сити.