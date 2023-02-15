НБА. Голден Стэйт уступил Клипперс, Бакс в овертайме переиграли Бостон

15 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в котором было сыграно пять матчей.

"Милуоки Бакс" – "Бостон Селтикс" – 131:125 ОТ

"Торонто Рэпторс" – "Орландо Мэджик" – 123:113

"Финикс Санз" – "Сакраменто Кингз" – 120:109

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Вашингтон Уизардс" – 101:126

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 134:124

В последнем матче самым ярким игроком у "Лос-Анджелеса" стал американский форвард Кавай Леонард, заработавший 33 очка, семь подборов и четыре передачи. У гостей лучшим стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 28 очков, два подбора и шесть передач.