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НБА. Голден Стэйт уступил Клипперс, Бакс в овертайме переиграли Бостон
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
15 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в котором было сыграно пять матчей.
"Милуоки Бакс" – "Бостон Селтикс" – 131:125 ОТ
"Торонто Рэпторс" – "Орландо Мэджик" – 123:113
"Финикс Санз" – "Сакраменто Кингз" – 120:109
"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Вашингтон Уизардс" – 101:126
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 134:124
В последнем матче самым ярким игроком у "Лос-Анджелеса" стал американский форвард Кавай Леонард, заработавший 33 очка, семь подборов и четыре передачи. У гостей лучшим стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 28 очков, два подбора и шесть передач.
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