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Лидер Чикаго Буллз рискует пропустить Матч всех звезд

Баскетбол
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У игрока травма

Лидер Чикаго Буллз рискует пропустить Матч всех звезд

Фото: isport

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Форвард "Чикаго Буллз" Демар Дерозан вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Орландо Мэджик" (91:100) из-за травмы.

По информации обозревателя NBC Sports Кей Си Джонсон, МРТ-обследование выявило у баскетболиста растяжение бедра первой степени. Игрок может пропустить Матч всех звёзд НБА.

В нынешнем сезоне 33-летний Дерозан принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 25,4 очка, 5,1 передачи и 4,7 подбора.

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В статье: Демар Дерозан
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