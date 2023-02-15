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Лидер Чикаго Буллз рискует пропустить Матч всех звезд
У игрока травма
Фото: isport
Форвард "Чикаго Буллз" Демар Дерозан вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Орландо Мэджик" (91:100) из-за травмы.
По информации обозревателя NBC Sports Кей Си Джонсон, МРТ-обследование выявило у баскетболиста растяжение бедра первой степени. Игрок может пропустить Матч всех звёзд НБА.
В нынешнем сезоне 33-летний Дерозан принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 25,4 очка, 5,1 передачи и 4,7 подбора.
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