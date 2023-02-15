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Названа символическая пятерка и лучший игрок недели в Суперлиге
Всего было сыграно 8 матчей
Фото: ФБУ
С 10 по 12 февраля в рамках регулярного чемпионата Суперлиги было сыграно 8 матчей, которые проходили в Днепре.
По итогам этих встреч была определена символическая сборная и MVP третьей игровой недели 2023 года:
Деметриус Лейк (Черкасские Мавпы) — 25.0 очка, 3.0 подбора, 1.7 перехвата (РЭ 17.0)
Максим Закурдаев (Днепр) — 14.5 очка, 5.0 передачи, 3.5 подбора (РЭ 18.5)
Евгений Коровяков (Старый Луцк) - 13.0 очка, 6.0 подбора, 4.3 передачи, 1.3 перехвата (РЭ 17.0)
Сергей Загреба (Днепр) - 20.5 очка, 8.5 подбора (РЕ 25.5)
Максим Сандул (Будивельник) — 13.0 очка, 12.7 подбора, 3.7 передачи (РЕ 22.7)
Лучшим игроком игровой недели признан центровой Днепр Сергей Загреб. В двух сыгранных матчах в домашнем бабле бигмен за 29 минут на площадке набирал 20.5 очка, 8.5 подбора и 1.5 блок-шота (РЭ 25.5).
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