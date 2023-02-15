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Названа символическая пятерка и лучший игрок недели в Суперлиге

Баскетбол
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Всего было сыграно 8 матчей

Названа символическая пятерка и лучший игрок недели в Суперлиге

Фото: ФБУ

Новина українською

С 10 по 12 февраля в рамках регулярного чемпионата Суперлиги было сыграно 8 матчей, которые проходили в Днепре.

По итогам этих встреч была определена символическая сборная и MVP третьей игровой недели 2023 года:

Деметриус Лейк (Черкасские Мавпы) — 25.0 очка, 3.0 подбора, 1.7 перехвата (РЭ 17.0)

Максим Закурдаев (Днепр) — 14.5 очка, 5.0 передачи, 3.5 подбора (РЭ 18.5)

Евгений Коровяков (Старый Луцк) - 13.0 очка, 6.0 подбора, 4.3 передачи, 1.3 перехвата (РЭ 17.0)

Сергей Загреба (Днепр) - 20.5 очка, 8.5 подбора (РЕ 25.5)

Максим Сандул (Будивельник) — 13.0 очка, 12.7 подбора, 3.7 передачи (РЕ 22.7)

Лучшим игроком игровой недели признан центровой Днепр Сергей Загреб. В двух сыгранных матчах в домашнем бабле бигмен за 29 минут на площадке набирал 20.5 очка, 8.5 подбора и 1.5 блок-шота (РЭ 25.5).

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В статье: Суперлига
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Источник:
ФБУ

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